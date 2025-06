Seen in Tirol: Natur und Abwechslung

Naturbelassen, mitten im Wald, hoch oben am Berg oder mit Programm für Familien - die Tiroler Seen spielen alle Stücke.

Ganze 600 Gewässer gibt es in Tirol, 35 davon sind Badeseen. Die einen liegen ein wenig versteckt, umgeben von teils geschützter Natur, die anderen bieten viel Fläche für die verschiedensten Wassersportarten, die nächsten zeichnen sich durch leichte Erreichbarkeit und besondere Familienfreundlichkeit aus und ein paar von ihnen findet man in luftigen Höhen. Definitiv in die erste Kategorie fällt der Tramser Weiher in der Nähe von Landeck. Früher als Wasserspeicher für die Landwirtschaft genutzt, dient der ein Hektar große See mit einer maximalen Tiefe von drei Metern heute als Naherholungsgebiet samt Abenteuerspielplatz und Panoramablick in den Talkessel.

Am Schwarzsee kommen kleine wie große Badegäste auf ihre Kosten. © Breitfellner

Mit gleich mehreren Seen kann das Außerfern aufwarten. Der Vilsalpsee im gleichnamigen Naturschutzgebiet zum Beispiel bietet auch an den heißesten Tagen Abkühlung. Die Wassertemperatur kommt selten über 17 Grad hinaus. Besonders schön auch der Blindsee in Biberwier, der vor allem mit seinem türkisblauen, glasklaren Wasser besticht.

Unberührte Naturjuwele

Der Plansee in Breitenwang mit einer Länge von sechs Kilometern hat viel Platz für WassersportlerInnen – Segeln, Surfen, Stand-up-Paddling – bei einer Tiefe von bis zu 76,5 Metern auch Tauchen. Beschaulicher geht es da am Badesee Hoch-Imst zu. Der lauschige See ist vom Parkplatz der Bergbahn aus in ein paar Minuten zu erreichen. Im Wald ringsum: Abenteuerspielplatz und Waldachterbahn – großer Spaß für die Kleinen garantiert. Wer Bade- und Wandertag miteinander verbinden möchte, sollte den Obernbergersee mit seinem grünblauen, kristallklaren Wasser ins Auge fassen. Die rund zweieinhalbstündige Wanderung ist leicht und auch mit Kindern zu bewältigen.

Am Plansee im Außerfern stehen Wassersportarten wie Stand-up-Paddling hoch im Kurs. © Servus TV/Andreas Kaboto

Ein weniger sportliches Ziel für die ganze Familie ist der Badesee Mieming in Untermieming. Der See ist mit einer eigenen Kinderbucht samt sandigem, flachem Ufer ausgestattet. Spielplatz, Sprungstege und Wassertrampolin wirken jeglicher Langeweile entgegen.

Musik und Eis am Weg

Abwechslung steht auch am Natterer See auf dem Programm. Hier finden nicht nur die Kleinen Unterhaltung, im Sommer treten abends mehrmals in der Woche Live-Acts auf. InnsbruckerInnen findet man in der warmen Jahreszeit unter anderem am Baggersee in der Rossau. Das Restaurant Deck47 bleibt auch an weniger badetauglichen Tagen ein beliebtes Ausflugsziel, am Fuß- und Radweg zum See gibt’s seit ein paar Jahren auch Eis. Und für alle, die auch im Sommer im Büro schwitzen müssen: Ab 18 Uhr ist der Eintritt frei.

Entspannen in herrlicher Bergkulisse steht am Lanser See auf dem Programm. © Innsbruck Tourismus

Erholung in der Natur

Den schönen Lanser See, ein wenig oberhalb der Stadt Innsbruck, erreicht man besonders idyllisch mit der Waldstraßenbahn, der Linie 6, die in der Stadt beim Bergisel startet. Oben angekommen, laden Liegeflächen unter Bäumen zum Genießen ein. Neun Kilometer von Telfs entfernt, glänzt der Möserer See mit seiner Naturbelassenheit, der See ist ganzjährig frei zugänglich. Ebenfalls im Angebot: ein Abenteuerspielplatz im kühlen, schattigen Wald rundum. Nicht überall ganz so leicht zugänglich ist der Piburger See im Ötztal. Um den See herum führt ein Rundweg, aber auch eine Liegefläche ist vorhanden. Umgeben von einer spektakulären Bergkulisse kann der See, der viele Pflanzen, unter anderem die seltene weiße Seerose, beheimatet, auch mit dem Ruderboot erkundet werden.

Der Piburger See am Eingang des Ötztals kann auch mit dem Ruderboot entdeckt werden. © Poblotzki Katharina

Den wärmsten Moorsee Tirols, den Schwarzsee, findet man in Kitzbühel. Bis zu 27 Grad hat der See im Sommer, der von einem Naturschutzgebiet umgeben ist. Bei Rutschen, Sprungturm und Kinderbecken sind auch jüngere Badegäste gut aufgehoben. Warm präsentiert sich mit 24 Grad auch der Thiersee im gleichnamigen Ort – in derselben Liga, wenn es um die Wassertemperatur geht, spielt auch der Walchsee in Kössen. Dafür, dass keine Langeweile aufkommt, sorgt unter anderem ein Wasser-Funpark.

Im Erlebnispark Hög kann im Speichersee auch geschwommen werden. © Serfaus-Fiss-Ladis Marketing/Daniel Zangerl

Der Kleine und der Größte

Klein, aber fein ist der Bergl­steinersee in Breitenbach. Was ihm an Größe fehlt, macht er mit seiner idyllischen Lage in einer wunderschönen Wald- und Schilflandschaft wieder gut. Mit Größe punkten hingegen kann der Achensee. Das „Meer Tirols“ ist der größte See Tirols – neun Kilometer lang, 1,3 Kilometer breit und an der tiefsten Stelle geht es stolze 133 Meter nach unten. Kein Wunder, dass er ein beliebtes Ziel für Tauchsportler ist. Rund fünf Kilometer von Lienz entfernt, idyllisch gelegen, erreicht man den Tristacher See. Der Naturbadesee ist mit einem Spielplatz, Beachvolleyplatz, vier Badestegen zum leichten Einstieg und einer großzügigen Liegewiese bestens für Familien geeignet.

Der Tristacher See beeindruckt schon mit seiner spektakulären Bergkulisse. © TVB Osttirol/Peter Maier

Schwimmen in der Höhe