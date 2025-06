Urban Summer in der Landeshauptstadt

In Wilten feiert man heuer zehn Jahre Kultursommer – mit einem vielfältigen Programm. An rund 20 Tagen verwandelt sich das Wiltener Platzl und der Kaiserschützenplatz in eine offene Bühne: Geboten werden Bewegungseinheiten wie Yoga und Zumba, kreative Angebote für Kinder, kulinarische Aktionen und Tanzabende unter freiem Himmel. Mitten in der Stadt lässt sich hier eine Mischung aus Nachbarschaftsfest, Sommerfreizeit und Kulturformat erleben. Zwei Programmpunkte zum Vormerken: Am 1. Juli heißt es Swing & Sip mit Tanz, Drinks und Musik bis in den Abend, am 11. Juli bringt das Open-Air-Kino den Film Austroschwarz auf die Leinwand – urbanes Sommergefühl inklusive.