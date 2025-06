In diesem bekannten Hotel verbringt Jeff Bezos seine Flitterwochen

Jeff Bezos und seine frisch angetraute Frau Lauren haben ihre prunkvolle Hochzeit in Venedig gefeiert und setzen ihre Luxusreise nun auf Sizilien fort. Die Flitterwochen führen sie in ein Hotel, das für seine Opulenz bekannt ist.

Nach ihrer prunkvollen Hochzeitsfeier in Venedig, die die Lagunenstadt drei Tage in den Ausnahmezustand versetzte, geht es nun für Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in die Flitterwochen. Die frisch Vermählten planen, ihre luxuriöse Reise im „White Lotus Four Seasons San Domenico Palace“ auf Sizilien fortzusetzen.