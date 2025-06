Rettungseinsatz am Längsee in Kufstein: Schwimmer untergegangen

Beim Längsee an der Grenze zu Bayern wird aktuell ein älterer Mann vermisst. Die Landespolizeidirektion Tirol bestätigte die Suche auf Anfrage. Wie der Landesleiter der Wasserrettung Tirol, Michael Stock, bestätigt, handelt es sich dabei um einen Schwimmer, der gemeinsam mit seiner Ehefrau am See war. Während seine Frau am Ufer sitzenblieb, schwamm er hinaus. Auf dem Rückweg ist der Mann demnach untergegangen, seine Frau setzte sofort die Rettungskette in Gang.