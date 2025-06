Suche nach vermisstem 80-Jährigen am Längsee bei Kufstein vorerst eingestellt

Durch eingeschränkte Sicht und verkeilte Baumstämme am Grund war die weitere Suche nach einem vermissten 80-Jährigen für die Einsatzkräfte ein zu großes Risiko. Morgen geht die Suche weiter, laut Wasserrettung sind seine Überlebenschancen „äußerst gering“.

Nach fünf Stunden wurde die Suche nach einem vermissten 80-Jährigen beim Längsee an der Grenze zu Bayern heute gegen 13.50 Uhr vorerst eingestellt. Der Einsatz, der gegen 9.15 Uhr begann, ist schwierig: Im Moorsee herrscht äußerst schlechte Sicht, „ab drei Metern Tiefe kann man nur mehr vortasten“, schildert der Leiter der Wasserrettung Tirol, Michael Stock. Außerdem liegen am schlammigen Grund des Sees Baumstämme, die sich dort seit Jahrhunderten ansammeln und verkeilen. Stock spricht von „Mikadostäbchen“, die eine Gefahr beim Tauchen darstellen.

Gesucht wurde heute mit Sonar und Tauchern. Morgen geht die Suche weiter, dafür rückt die Wasserortungsstaffel der Hunderettungsstaffel Kufstein an. Diese kann mögliche Gerüche des Mannes wahrnehmen. Nach mehreren Stunden ohne Lebenszeichen schätzt Stock die Überlebenschancen des Vermissten jedenfalls als „äußerst gering“ ein.

Laut Landespolizeidirektion Tirol schwamm der Vermisste mit seiner Ehefrau im See. Da seine Frau voraus schwamm, bemerkte sie nicht, dass ihr Mann mit Winkbewegungen auf sich aufmerksam machte, eher er unterging. Ein Paar am Ufer sah die Hilfesignale und setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau des Vermissten wird vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.