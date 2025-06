Ein Tag voller Geschichte in der Burg Hasegg

Die TT war am vergangenen Samstag zu Gast in der Burg Hasegg – Münze Hall.

Viele Besucher kamen am vergangenen Samstag in die Burg Hasegg Münze Hall, denn die TT war zu Gast.

Neben dem 80-Jahr-Jubiläum der TT hat auch die Münze Hall Grund zum Feiern: seit 50 Jahren begeistert das Museum mit beeindruckenden Exponaten zur Geschichte der Münzprägung und der dazugehörigen Technologie. Die Münze Hall ist der Geburtsort des Talers und des Dollars. In der mittelalterlichen Burg Hasegg beheimatet, zeigt das Museum einzigartige Maschinen und Münzen. In einem Ausstellungsraum ist die einzige Walzenprägemaschine der Welt zu sehen. Ein Streckwerk aus dem 16./17. Jahrhundert wurde vor einigen Jahren in Bolivien gefunden und vom Haller Drechslermeister Werner Nuding naturgetreu als komplette Maschine wiederaufgebaut.