Mehrere Murenabgänge in Gschnitz und Neustift: Personen per Hubschrauber evakuiert

Gschnitz, Neustift – Aufgrund heftiger Unwetter wurde am Montagabend in Gschnitz AT-Alert und Zivilschutzalarm ausgelöst. Mehrere massive Muren sind abgegangen. Es herrscht hohe Gefahr für Muren, Hangrutschungen und für Überschwemmungen, so die Alarm-Meldung.