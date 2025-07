Nach Murenabgängen in Gschnitz und Neustift: Aufräumarbeiten im Gange

Gschnitz, Neustift – Aufgrund heftiger Unwetter wurde am Montagabend in Gschnitz AT-Alert und Zivilschutzalarm ausgelöst. Mehrere massive Muren sind abgegangen. Laut Alarm-Meldung herrschte hohe Gefahr für Muren, Hangrutschungen und für Überschwemmungen. Am Dienstag sind die Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Noch immer werden Personen evakuiert. Um 10 Uhr wird die Lage neu evaluiert und die weitere Vorgehensweise besprochen.