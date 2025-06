Misolic verlor seine Wimbledon-Premiere in vier Sätzen

Nach geschaffter Qualifikation scheiterte Österreichs Nummer eins Filip Misolic in Runde eins des Grand Slams in London am Deutschen Jan-Lennard Struff.

London ‒ Filip Misolic hat seine Premiere im Hauptbewerb des Tennis-Rasen-Klassikers in Wimbledon am Montag verloren. Der 23-jährige Steirer musste sich dem Deutschen Jan-Lennard Struff nach 2:06 Stunden mit 2:6, 7:5, 3:6, 3:6 beugen und konnte nicht wie erhofft nach drei Siegen in der Qualifikation den vierten nachlegen. Damit ist Sebastian Ofner, der am Dienstag auf den Serben Hamad Medjedovic trifft, letzter Österreicher im Einzel.

Für Misolic begann das Match gar nicht nach Wunsch: Er führte bei eigenem Aufschlag im Auftaktgame 40:0, musste aber noch das Break hinnehmen. Während Struff mit starker Aufschlagleistung gut ins Match fand, musste der Steirer zum 1:4 erneut sein Service abgeben. Nach nur 23 Minuten servierte der 35-jährige Deutsche zum 6:2 aus.

Im zweiten Durchgang schaffte Misolic diesmal sein Servicegame zum Auftakt zu Null und steigerte sich auch sonst beträchtlich. Bei 4:4 wehrte er zwei Breakbälle ab und hielt bis zum 6:5 den Aufschlag, ehe Struff mit zwei Doppelfehlern en suite seinem Gegenüber die ersten Break- und zugleich auch Satzbälle ermöglichte. Misolic nutzte den ersten nach 65 Minuten zum 7:5.

Struffs Aufschlag als entscheidende Variable

Im dritten Durchgang fand allerdings Struff seinen Aufschlag wieder und nachdem er Misolic zum 3:2 gebreakt hatte, zog er rasch Richtung 2:1-Satzführung. Überhaupt spielte Struff, ganz entgegen seiner miserablen Saisonbilanz (elf Auftaktniederlagen seit Mitte Februar) sein Match trocken herunter. Wie Ofner, der Struff in der ersten Paris-Runde geschlagen hatte, prophezeit hatte: Wenn der Deutsche seinen Aufschlag trifft, wird es für Misolic sehr schwer werden.

Mit einem weiteren Break zum 6:3 stellte Struff die Weichen zum Sieg. Im letzten Satz bedeutete ein Serviceverlust des Österreichers zum 2:4 mit einem Doppelfehler die Entscheidung.