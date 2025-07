Die Opferzahl im Gazastreifen könnte weit höher sein

Wissenschafter gehen in einer Studie von mehr als 75.000 Toten bis zum Jänner 2025 aus. Sie untersuchten auch Todesfälle durch Hunger, Kälte, Krankheiten und fehlende medizinische Versorgung.

Gaza – Israel hat seine Angriffe im Gazastreifen weiter verstärkt: Einwohner im Norden des Palästinensergebiets berichteten von den schwersten Bombardierungen und Artillerie-Angriffen seit Wochen. Israelische Panzer seien in der Nacht zum Montag in einen Vorort von Gaza-Stadt vorgestoßen und hätten mehrere Gebiete unter Beschuss genommen. Flugzeuge hätten mindestens vier Schulen attackiert. Zuvor seien Familien aufgefordert worden, die Gebäude zu verlassen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als 20 Monaten wurden nach Angaben der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher mehr als 56.300 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Diese Angaben machen keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Kombattanten. Doch die Opferzahl im Gaza-Krieg könnte weit höher liegen. In der israelischen Tageszeitung Haaretz wurde ein Wirtschaftswissenschafter vom Royal Holloway College an der Universität London zitiert, der von 75.200 Toten bis zum Jänner 2025 spricht.

In einer Studie untersuchte Michael Spagat mit weiteren Forschern die Sterblichkeit im Gazastreifen. Sein Team befragte 2000 Haushalte im Gazastreifen. Sie kamen zum Schluss, dass es weit mehr Opfer geben müsse als jene Zahl, die von der Gesundheitsbehörde in Gaza veröffentlicht wird. Viele der Opfer seien von den Behörden in Gaza nie registriert worden oder noch unter den Trümmern der zerbombten Gebäude begraben.