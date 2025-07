Alkoholisierter Lenker stürzte mit Pkw in See 50 Meter ab

Glück im Unglück hatte am Montagabend ein 59-Jähriger in See. Der Mann fuhr gegen 20.20 Uhr mit seinem Pkw von der Gamperthunalpe im sogenannten „Grübeletal“ im Gemeindegebiet von See talwärts. Aus unbekannter Ursache kam der Man vom Forstweg ab, das Fahrzeug stürzte rund 50 Meter ab.