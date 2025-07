Die Welt mit Dürers Augen hören: Virtuose Flötenmusik bei den „Schwarzen Mandern“

Musikalische Blicke auf einen großen Maler: Das niederländische Ensemble The Royal Wind gastierte mit seinem Dürer-Programm in der Innsbrucker Hofkirche.

Weniger bekannt ist, dass auch einige der „Schwarzen Mander“, die in der Innsbrucker Hofkirche das Grabmal Maximilians säumen, ziemlich wahrscheinlich auf Entwürfe Dürers zurückgehen. Nachgewiesen ist die Hand des Nürnberger Meisters beim König Arthus. Bei den Darstellungen von Theoderich und Gottfried von Bouillon gilt sie immerhin als plausibel.

🗓️ Aufführung in Hofkirche

Das niederländische Blockflötenensemble The Royal Wind beschäftigt sich intensiv und höchstem Niveau mit der Musik der Renaissance. Auf Nachbildungen historischer Instrumente – die besonders raren Subkontrabassblockflöten sind bis zu drei Meter hoch – suchen, darin Dürers Ansinnen durchaus nahe, authentischen Ausdruck – und füllen Leerstellen mit plausibler Interpretation. Dürer hat bekanntlich ein nicht ganz unwahrscheinliches Rhinozeros gezeichnet, ohne je ein echtes gesehen zu haben.

Im Rahmen der Abendmusik-Konzertreihe gastierte The Royal Wind am Samstagabend in der Innsbrucker Hofkirche – und präsentierte ein musikalisches Portrait Albrecht Dürers. Sprich: Größtenteils sehr selten gespielte Kompositionen, die zu Dürers Lebzeiten unweit seiner Wirkungsstätten entstanden sind. María Martínez Ayerza, die das Programm kuratierte, suchte zudem nach thematischen oder stilistischen Analogien zu ausgewählten Bildern, Stichen und Zeichnungen des Künstlers. Der musikalisch beglückende, äußerst informative und restlos ausverkaufte Abend beschloss die Saison der Innsbrucker Abendmusik.