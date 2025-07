Waldbrand in Umhausen: Feuerwehrleute per Heli auf 1800 m geflogen

In Farst unterhalb des Plankogels in Umhausen brach am Montagabend gegen 17.45 Uhr ein Waldbrand aus. Einsatzkräfte der alarmierten freiwilligen Feuerwehr Umhausen sowie des Bezirksflugdienstes Imst wurden mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ aus Vorarlberg zur Brandstelle geflogen.