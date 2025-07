Zwei Männer beschädigten in Hötting 15 Autos

Montagabend kam es in Hötting in Innsbruck zu einer schweren Sachbeschädigung. Zwei Männer, ein 27-Jähriger und ein 40-Jähriger hatten gegen 21.30 Uhr 15 abgestellte Pkw beschädigt. Die Männer wurden festgenommen und in der Polizeiinspektion zum Sachverhalt befragt.