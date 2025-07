Frau fuhr mit Pkw in Graben: Jogger entdeckte sie erst vier Stunden später

In Mieming kam es am Montag gegen 16.15 Uhr auf einem Forstweg im sogenannten Fiechter Tal zu einem ungewöhnlichen Unfall. Eine 65-Jährige fuhr dort mit ihrem Pkw aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus in einen Graben. Erst gegen 20.10 Uhr bemerkte ein Jogger den verunfallten Pkw und die darin eingeschlossene Frau. Sie zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins Krankenhaus nach Hall gebracht.