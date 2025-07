21-Jähriger bei Überholmanöver in Neustift in Waldstück abgestürzt

Montagabend kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Unfall in Folge eines Überholmanövers. Ein 21-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Stubaitalstraße von Schönberg kommend in Richtung Neustift im Stubaital unterwegs. Im Gemeindegebiet von Neustift wollte er einen Bus überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Wald.