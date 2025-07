Spiritueller Sommerabend für Jugendliche am Lienzer Klosterplatz

Der „Summer Spirit“ der Dekanatsjugend Lienz findet heuer am Klostervorplatz statt. Es gibt Musik, Cocktails und eine Feuerschale.

Lienz – Unter freiem Himmel werden sich Jugendliche am Klosterplatz versammeln, um gemeinsam einen besinnlichen Sommerabend zu erleben. „Wir wollen einen Raum für Begegnung und Reflexion schaffen“, erklärt Petra Egger, Dekanatsjugendleiterin in Lienz. Der „Summer Spirit“ hat sich in den vergangenen Jahren als beliebter Treffpunkt für junge Gläubige etabliert.

Neu ist in diesem Jahr der Veranstaltungsort: Statt wie bisher in geschlossenen Räumen findet das Event erstmals auf dem historischen Klosterplatz statt. „Die besondere Atmosphäre des Platzes wird sicher zum Gelingen des Abends beitragen“, ist sich Egger sicher.

Nach dem offiziellen Programm unter freiem Himmel geht es in die neuen Jugendräume des Dekanats. Dort können die Teilnehmer den Abend in lockerer Atmosphäre ausklingen lassen. Für die Organisatoren ist dies gleichzeitig eine Art Testlauf: „Wir stellen die Räumlichkeiten so schon auf die Belastungsprobe, bevor es im Herbst offiziell losgeht“, verrät Egger mit einem Augenzwinkern.