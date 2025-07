Traurige Gewissheit: Zwei Wanderer nach Unwetter in Vals tot aufgefunden

Seit 6 Uhr in der Früh wurde am Dienstag nach einem Paar gesucht, das zuletzt in der Geraer Hütte bei Vals war. Seit dem Unwetter in der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die beiden vermisst. Gegen 14 Uhr wurden sie tot aufgefunden.

Nach den Unwettern vom Montagabend richtete sich der Fokus vor allem auf das Gschnitztal. Nicht weit entfernt, in einem anderen Seitental des Wipptals, waren die Einsatzkräfte allerdings auch den ganzen Tag gefordert. Ab 6 Uhr in der Früh wurde von Polizei, Bergrettung und einem Hubschrauber im Bereich der Geraer Hütte nach zwei Wanderern gesucht. Gegen 14 Uhr bestätigten sich die Befürchtungen: Das Paar aus Deutschland wurde am nördlichen Wandfuß des Hüttengrades tot aufgefunden.