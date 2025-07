Mit Top-Kickern auf Tuchfühlung

Deutsche Spitzenteams schlagen ihr Trainingslager in Tirol auf.

Tirol ist eine beliebte Region für Fußballtrainingslager, sowohl für Profi- als auch für Amateurmannschaften. Die Kombination aus idealer Höhenlage, erstklassigen Sportanlagen und Möglichkeiten zur Regeneration bilden ideale Voraussetzungen für die Clubs. Auch heuer kommen wieder jede Menge Vereine, vor allem aus der deutschen Bundesliga, nach Tirol. In den jeweiligen Sommer-Trainingslagern bietet sich den Fans die einmalige Gelegenheit, mit ihren Stars auf Tuchfühlung zu gehen. Bereits zum 14. Mal gastiert heuer vom 22. bis 31. Juli das Team von Werder Bremen im Zillertal. Die Hansestädter werden Zell-Gerlos wieder einmal in eine grün-weiße Werder-Welt verwandeln. Denn neben der Bundesliga-Mannschaft werden auch wieder zahlreiche Werder-Fans, Partner und Sponsoren im Zillertal erwartet. Dazu wird die Werder-Fußballschule mit ihrem beliebten Profi-Camp vor Ort sein. Mit dabei auch ÖFB-Teamstürmer Romano Schmid.

Phillipp Mwene kommt mit Mainz 05 nach Hopfgarten. © IMAGO/Hendrik Gräfenkämper

Auch die Profis des 1. FSV Mainz 05 werden ihr Sommertrainingslager wie bereits im Vorjahr in Tirol verbringen. Von 23. bis 30. Juli geht es für die 05er eine Woche lang ins Hotel „Hohe Salve Sportresort“ in Hopfgarten-Markt. Trainiert wird im Stadion des nahegelegenen Sportzentrums Wörgl. Für 25. Juli und 29. Juli sind zwei Testspiele geplant, die Gegner werden noch bekannt gegeben. Am 26. Juli ist für die 05er-Fans ab 11 Uhr auf der Salvenalm in Hopfgarten ein gemeinsamer „Frühschobbe“ mit Live-Musik und dem Besuch der Profimannschaft geplant.

Der Sommer im Brixental strahlt in Schwarz-Gelb. © Johannes Kogler

Von Juli bis September wird auch das Brixental zur Kulisse für zahlreiche Fußball-Highlights. Den Auftakt macht das Fanclubturnier von Borussia Dortmund am 19. Juli in Kirchberg, bei dem verschiedene Fanclubs gegeneinander antreten, um den begehrten Sieg zu holen. Weiter geht es mit zwei Stationen der renommierten BVB-Evonik Fußballakademie: vom 28. Juli bis 1. August in Westendorf sowie vom 4. bis 8. August erstmals in Kirchberg. Hier können junge Nachwuchstalente ihre Technik verbessern und Spaß am Spiel erleben.

ÖFB-Teamstürmer Romano Schmid gastiert mit Werder Bremen im Zillertal. © IMAGO/VITALII KLIUIEV

Den feierlichen Abschluss macht am 13. September das erstklassige BVB-Legendenturnier in Brixen im Thale, das mit spektakulären Partien aufwartet. Zwei Trainingslager sorgen für exklusive Einblicke in die Welt des Spitzensports. Die U23 des BVB bereitet sich vom 14. bis 21. Juli intensiv auf die neue Saison in Brixen im Thale vor. Ein weiteres Highlight ist das Trainingslager der BVB-Damenmannschaft, die vom 5. bis 10. August in Westendorf gastiert und ihr Talent in Freundschaftsspielen gegen lokale Teams zeigt.

Königsblau ist angesagt, wenn Schalke 04 sein Trainingslager im Stubaital aufschlägt. © TVB Stubai Tirol

Die Lizenzmannschaft des FC Schalke 04 wird ihr Sommer-Trainingslager vom 7. bis 14. Juli in Neustift im Stubaital absolvieren, um sich für die kommende Saison vorzubereiten. Das Team der Königsblauen, das jetzt vom Tiroler Miron Muslić trainiert wird, residiert im Hotel Milderer Hof und absolviert seine Trainingseinheiten im Stadion des FC Stubai. Auch im Trainingslager im Stubaital wird die traditionelle Blau-Weiße Nacht nicht fehlen. Über weitere Details rund um das Rahmenprogramm für alle Fans, die das Team vor Ort begleiten und unterstützen wollen, wird der Verein rechtzeitig auf schalke04.de informieren.

Die Fußballfans können ihre Stars bei den Trainingseinheiten beobachten. Im Bild der 1. FSV Mainz 05. © IMAGO/Martin Hoffmann

Der FC Bayern wird für sein insgesamt 13. Traumspiel anlässlich des 125. Vereinsjubiläums am 23. August die „Red Eagles Austria“ in Imst besuchen. Der über 1600 Mitglieder zählende Fanclub aus dem Oberland hat sich mit einem kreativen Bewerbungsvideo bei der Jury durchgesetzt und darf sich nun auf ein Spiel gegen das Profiteam von Cheftrainer Vincent Kompany freuen. In ihrem eingereichten Clip überzeugten die Imster mit abwechslungsreichen Inhalten der ortsansässigen Feuerwehr und des Rettungsdienstes – und unterstrichen die globale Strahlkraft des FC Bayern zudem mit einem Intro von Mitgliedern im Thailand-Urlaub. Das Ganze wurde stimmungsvoll untermalt mit Musik von Rainhard Fendrich und der neuen Stadionhymne des FC Bayern. Das Traumspiel 2025 wird im Gurgltalstadion – der Velly Arena Tirol – in Imst inklusive eines Rahmenprogramms ausgetragen.

Der FC Bayern München kommt zum Fanspiel in die Imster Velly Arena. © Imst Tourismus

Die Nachfrage ist bereits enorm, das Stadion wird mit Zusatz-Tribünen auf ein Kontingent von 5000 Besuchern ausgebaut. Wann hat man schon Gelegenheit, Bayern-Stars wie Harry Kane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Konrad Laimer hautnah zu erleben?