Schloss Bruck wird zum Spielplatz: Sommerprogramm lockt junge Besucher

Lienz – Das Museum Schloss Bruck in Lienz verwandelt sich diesen Sommer in ein Paradies für Kinder. Mit einem vielfältigen Programm vom 6. Juli bis 31. August will das Museum die jüngsten Besucher für Kunst, Kultur und Geschichte begeistern.