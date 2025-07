Heftige Unwetter um Sterzing, Erdrutsch in den Dolomiten, Hochwasser-Toter nahe Turin

Auch Norditalien steht im Bann einer Schlechtwetter-Welle mit Unwettern, Überflutungen und instabilen Hängen. In den nächsten Tagen soll sich das Hochdruckgebiet von Mittel-Italien bis Nordeuropa ausdehnen.

Belluno, Bozen, Turin – Am Montagabend kam es zu einem Erdrutsch auf der Dolomitenachse zwischen San Vito di Cadore und Cortina d'Ampezzo. Nach mehr als zwei Stunden heftigen Regens löste sich ein Erdrutsch gewaltigen Ausmaßes vom Marcora-Gipfel im Gebiet von Belluno. Die Staatsstraße 51 Alemagna, eine wichtige Verkehrsader in Richtung Cortina, musste gesperrt werden.

Erwogen wird die Installation von Alarmsystemen, die die Durchfahrt von Fahrzeugen auf der Staatsstraße stoppen könnten, wenn sie Trümmerbewegungen feststellen. In der Zwischenzeit untersuchen Fachleute die geologische Situation. Bei einem Hubschrauberflug wurde der Einsturz von Teilen des Berges festgestellt, die bereits nach dem vorangegangenen Vorfall am 14. Juni als instabil eingestuft worden waren. Mit der Installation von hochauflösenden Videokameras soll ein fortschrittlicheres Überwachungssystem geschaffen werden.

In der Nähe von Turin ist am Montag ein Mann tot geborgen worden, nachdem ein Fluss bei der Bergortschaft Bardonecchia über die Ufer getreten war und in der Kleinstadt schwere Überschwemmungen verursacht hatte. Die Polizei fand die Leiche im Fluss Merdovine, etwa 400 Meter von dem Fahrzeug des Opfers entfernt.