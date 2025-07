17-Jähriger stürzte in Weißenbach mit Motorrad über Böschung

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend in Weißenbach am Lech mit einem Motorrad verunfallt. Der Jugendliche fuhr gegen 20 Uhr auf der B199 vom Tannheimertal über den Gaichtpass in Richtung Weißenbach. In der letzten Linkskurve vor dem Ortsgebiet geriet er aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus, stürzte mit dem Motorrad die Böschung hinunter und konnte schließlich wieder selbstständig auf den Straßenrand hinaufklettern.