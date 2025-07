Neues sehen, hören, schmecken: Festival in Inzing soll Horizonte erweitern

Am Freitag und Samstag lädt das „Food&Art“-Festival in Inzing dazu ein, musikalisch, künstlerisch und kulinarisch über den Tellerrand hinauszublicken. Auf der Bühne sind viele Geheimtipps zu erleben, die man im ländlichen Raum sonst nicht so oft zu sehen bekommt.

Inzing – Ein kunterbuntes Gesamtbild – musikalisch, künstlerisch und kulinarisch – wird sich am Freitag, den 4. und Samstag, den 5. Juli in Inzing bieten: Der Kulturverein Inzing lädt zum zweiten „Food&Art“-Festival, jeweils ab 11.30 Uhr am Schulhof der Mittelschule (Sportplatzweg). Nach einem „Versuchsballon“ im Vorjahr zieht der Verein das ungewöhnliche Festival diesmal deutlich größer auf.

„Das Ziel war von Anfang an, in einer ländlichen Region die Horizonte des Publikums zu erweitern“: So beschreibt Philipp Jenewein, der das Festival gemeinsam mit dem im Inzing lebenden Künstler Alain Rosenfeld und dem Team des Kulturvereins organisiert, den Grundgedanken: „Wir wollen musikalisch und kulinarisch besondere Sachen nach Inzing holen.“ Mit anderen Worten: Kultur im ländlichen Raum muss nicht Bierzelt oder volkstümliche Musik bedeuten.

„Die Leute sollen etwas Neues sehen und schmecken – und entdecken, was ihnen eigentlich sonst noch so alles gefällt“, meint Jenewein. Er spricht von einem „total durchmischten Programm“ – das auf musikalischer Ebene von Elektronik bis Blues und Funk, von Punkrock bis Hip-Hop reicht.

Hochwertiger Hip-Hop aus Tirol: Mo Cess & Chrisfader. © Thomas Hofer

Von der Salzstraße bis Luxemburg

Ein Highlight am Freitag ist – neben einem Heimspiel der Folk-Rock-Formation „Dirty Cousin Crew“ aus Inzing – etwa der Auftritt von „Little Element“: Die Tiroler Musikerin und Produzentin Lisa Aumaier ist mit ihren sanft psychedelischen, zugleich tanzbaren Klängen im weiten Feld zwischen Trip-Hop, Dreampop, Reggae und Indie-Pop regelmäßig auf FM4 vertreten, manche ihrer Songs verzeichnen auf Spotify mehrere Millionen Aufrufe. Zuletzt sorgte „Little Element“ etwa auch bei „Kufstein unlimited“ für Begeisterung.

Am Samstag reicht die Palette vom jungen Schlagzeugensemble „Jets“, das im Vorjahr den Prima-la-Musica-Bundeswettbewerb gewann, über die namhafte Punkrockformation „Versus You“, die eigens aus Luxemburg anreist, bis zu den Tiroler Hiphop-Größen Mo Cess & Chrisfader, die in Inzing vorab bereits einige Nummern von ihrem zweiten gemeinsamen Album präsentieren werden.

Ab 22 Uhr legen dann an beiden Tagen DJs auf (DJ Mackerschreck am Freitag, DJ Chrisfader am Samstag).

„Flanieren und entdecken“

Wie der Festivalname „Food&Art“ verspricht, tut sich aber auch sonst einiges – Stichwort Bildende Kunst: Auf einen „Open Call“ hin meldeten sich KünstlerInnen aus ganz Tirol, ausgewählt wurden Günther Villgrattner, Andrea Raggl, Peter Agostini, Regina Holzknecht und Urban Sterzinger. Ihre Werke sind übers Festivalgelände verteilt zu sehen, auch Livekunst darf nicht fehlen. „Die Leute sollen durchgehen, flanieren, Sachen entdecken“, fasst es Philipp Jenewein zusammen.

Aus Luxemburg reist die Punkrockformation „Versus You“ an. © Versus You

Das gilt genauso beim Essen: „Wir haben keine gebuchten Foodtrucks, sondern Produkte aus der Region und internationale Küche, armenisch, afrikanisch, amerikanisch“, erklärt der Veranstalter. Dazu kommen noch ein Kinderprogramm, ein „Cool down“-Bereich mit Brettspielen und mehr.

Wettersicheres Programm

Wichtig ist angesichts des labilen Sommerwetters, dass das Festival wetterunabhängig ist, laut Jenewein steht neben mehreren Faltzelten auch der Mehrzwecksaal zur Verfügung.

Ursprünglich sei das Festival – das Team hat seit November in fast wöchentlichen Meetings daran gearbeitet – ganz ohne Eintritt geplant gewesen, das wäre in der Umsetzung aber nicht möglich gewesen. Der Eintritt wurde aber bewusst moderat gehalten. Bis 14.30 Uhr (wenn man etwa zum Mittagessen vorbeischauen will) ist der Eintritt frei, danach beträgt er jeweils 9 Euro (ab 18 Uhr dann 15 Euro). Im Vorverkauf kosten die Karten 7 Euro pro Tag. Bis inklusive 15 Jahre herrscht freier Eintritt.

Details zum Programm erfährt man auf der Website des Kulturvereins Inzing.