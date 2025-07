TyrolSkills: Hannes Naschberger ist bester Handelslehrling des Landes

Vergangenen Donnerstag war das Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck Schauplatz des TyrolSkills-Lehrlingswettbewerbs im Lehrberuf Einzelhandelskaufmann/frau, bei dem Tirols vielversprechendste Handelslehrlinge ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellten. Mit umfassendem Fachwissen, Empathie und Verkaufstalent überzeugten die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die Fachjury, sondern auch zahlreiche interessierte Besucherinnen u des Einkaufszentrums.

Schließlich holte sich Hannes Naschberger aus der Wildschönau vom Ausbildungsbetrieb SPAR Stadler (Stadler Handels GmbH) mit dem erfolgreichen Verkauf eines regionalen Geschenkkorbs den ersten Platz und gewann ein Apple iPhone 16 Pro im Wert von 1070 Euro. Auf Platz zwei landete Anna Gruber aus Fügenberg (Sport Unterlercher), die mit dem Verkauf eines Skihelms, einer Skibrille und eines Rückenprotektors überzeugte. Sie erhielt einen 500-Euro-DEZ-Gutschein sowie ein Essen für vier Personen bei Eat.With Friends im Gesamtwert von 600 Euro. Den dritten Platz belegte Luisa Lo Faro aus Lienz (Haupttrafik Dobnig), die einen IQOS Tabakerhitzer an den Mann bzw. die Frau brachte. Sie durfte sich über eine Nintendo Switch 2 inklusive Mario Kart World im Wert von 500 Euro freuen.

Die beiden Bestplatzierten, die in der TFBS Kufstein bzw. in der TFBS Kitzbühel unterrichtet werden, haben sich mit ihren Leistungen außerdem für den Bundeslehrlingswettbewerb „Junior Sales Champion National“ qualifiziert, der im Oktober in Salzburg stattfindet.