Schönste Sightseeing-Tour des Landes mit der vierten Etappe in Tirol

Am Samstag, 12.7, geht es bei der 4. Etappe richtig voll zur Sache gehen: Nicht weniger als 3.500 Höhenmeter verteilen sich auf gerade einmal 117 Kilometer. Also „short but very intense“! Mit dem Kühtai auf 2.000 Metern wartet auch der höchste Punkt der heurigen Rundfahrt auf die Fahrer, der dann auch gleich zweimal erklettert wird. In der Rennradcommunity wird dieser mehrmalige Ritt von verschiedenen Seiten hinauf in den beliebten Wintersportort auch Kühtai Rodeo genannt. Also bitte schauen, dass alle im Sattel bleiben, denn heute fällt defintiv eine große Vorentscheidung in der Gesamtwertung. „Dass das Kühtai mit Innsbruck wieder im Programm ist, ist auch ein großes Danke an die Stadt Innsbruck, dem TVB, dem Land Tirol und der TIWAG für die großartige Zusammenarbeit im letzten Jahr. Bekanntlich haben wir ja die Kühtai-Etappe, sie wäre das Finale der letztjährigen Rundfahrt gewesen, nach dem tragischen Unfall von Andre Drege durch eine Kondolenzfahrt ersetzt“, so Tourdirektor Thomas Pupp.