Martiniladen Landeck: Ehrenamtliches Engagement für sozial Schwächere

Der Sozialmarkt Martiniladen in Landeck blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Bei der Jahreshauptversammlung in der Arbeiterkammer Landeck wurde deutlich: Das Engagement der Freiwilligen macht den Unterschied für Menschen mit niedrigem Einkommen.

Landeck – Der Martiniladen ist mehr als nur ein Geschäft. Er ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs für Menschen, die finanziell nicht auf der Sonnenseite stehen. „Unser Grundauftrag ist es, Menschen mit niedrigem Einkommen günstigen Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs zu ermöglichen“, erklärt der Verein. Dabei geht es nicht nur um Waren, sondern auch um Zwischenmenschliches: „Der Martiniladen ist ein Ort, an dem zugehört wird. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist dies ein wichtiger Faktor.“

Die Zahlen für das vergangene Jahr sprechen für sich: An 147 Öffnungstagen wurde ein Umsatz von rund 26.500 Euro erzielt. Dabei kam es zu 2988 Kundenkontakten – ein Zeichen für den hohen Bedarf an dieser sozialen Einrichtung.

Der Martiniladen zeigt eindrucksvoll, wie ehrenamtliches Engagement und soziale Verantwortung in der Praxis aussehen können. In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten wird die Bedeutung solcher Einrichtungen weiter zunehmen. Es bleibt zu hoffen, dass das Engagement der Freiwilligen und die Unterstützung durch Spender auch in Zukunft anhalten.