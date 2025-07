Aktionstage Energie in der Sonnenregion Hohe Tauern: Klimaschutz zum Anfassen

Matrei i. O. – Von Mitte Juni bis Anfang Juli standen in mehreren Gemeinden spannende Exkursionen, Workshops und Infoveranstaltungen auf dem Programm. Schulkinder aus Prägraten und Matrei erkundeten die Agri-PV-Anlage Virgental in Virgen. Betreiber Berthold Egger und KEM-Manager Thomas Steiner erklärten den Kindern anschaulich, wie Sonnenenergie genutzt wird. Die Matreier Schüler besichtigten zusätzlich das Niljochkraftwerk und lernten so zwei Formen der umweltfreundlichen Stromerzeugung kennen.