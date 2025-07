Gegner muss aufgeben: Ofner steht in Wimbledon in der zweiten Runde

London – Sebastian Ofner ist am Dienstag zum zweiten Mal nach 2017 in die zweite Runde des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon eingezogen. Der 29-jährige Steirer profitierte beim Stand von 7:6(8),3:1,30:0 von einer im Tiebreak des ersten Satzes erlittenen Leistenverletzung seines Gegners Hamad Medjedovic. Der Serbe versuchte weiterzuspielen, musste aber nach 87 Minuten die Segel streichen. Ofner trifft nun am Donnerstag auf den als Nummer 13 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul.