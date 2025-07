Innsbrucker Schüler laufen für Ella und andere Kinder mit seltenen Krankheiten

Weltweit gibt es rund 7000 seltene Erkrankungen. Auch Ella Oberwalder (8) hat das KAT6A-Syndrom. Um betroffenen Familien zu helfen und mehr Sichtbarkeit zu schaffen, veranstaltet der Verein Zebrakinder am Mittwoch am Innsbrucker Baggersee einen Charitylauf.

In Tirol sind drei Kinder mit KAT6A diagnostiziert, zwölf sind es österreichweit, sagt Monika Rammal, die Tante von Ella und Vorsitzende der Zebrakinder KAT6A Foundation Austria. Um Kindern wie Ella zu helfen, heißt es für Schülerinnen und Schüler am Mittwoch von 8 bis 10.30 Uhr: Die Laufschuhe schnüren und um den Innsbrucker Baggersee laufen. Die Veranstaltung wird vom Zebrakinder-Verein in Kooperation mit der HAK Innsbruck als Patenschule organisiert. „Nicht nur für diese Krankheit laufen die Jugendlichen beim Sichtbarkeitslauf“, sagt Rammal „Denn weltweit gibt es rund 7000 seltene Erkrankungen“, denen Beachtung geschenkt werden soll.

Neben dem Baggersee kann auch vort Ort an Schulen, etwa im Turnsaal oder im Schulhof, Runde für Runde gelaufen werden – wie lange und wann bestimmen die Schulen selbst. Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind beim Lauf willkommen: Jeder, der helfen will, kann an diesem oder an einem anderen Tag eine Runde laufen und spenden, sagt Rammal.