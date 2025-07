Am Steuer eingeschlafen: Alko-Lenker krachte in Telfs ungebremst gegen Zaun

Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstag in Telfs am Steuer eingenickt und ungebremst mit 40 bis 50 km/h gegen einen Holzlattenzaun gekracht. Der 50-Jährige musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Sein 23-jähriger Beifahrer zog sich Verletzungen zu und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Hall eingeliefert.