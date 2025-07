104 Millionen Dollar für vier Jahre: Pöltl verlängerte Vertrag bei Raptors

Jakob Pöltl hat einen neuen Vertrag bei seinem NBA-Team Toronto Raptors unterzeichnet. Der Wiener unterschrieb beim kanadischen Club für zusätzliche vier Jahre und 104 Mio. Dollar (88,7 Mio. Euro), wie sein Presse-Management am Dienstag mitteilte. Konkret zog der 29-jährige Center seine Spieleroption für die Saison 2026/27 und fügte der Einigung weitere drei Saisonen bis 2030 hinzu. Pöltl ist Österreichs bisher einziger Spieler in der weltbesten Basketball-Liga.

„Ich freue mich sehr, bei den Raptors verlängern zu können. Wir haben über die letzten Jahre ein wirklich cooles Team aufgebaut und sind immer noch dabei, besser zu werden. Ich glaube an das Commitment des Managements und des Teams, dass wir zurück in die Play-offs wollen“, wurde Pöltl in einer Aussendung zitiert. „Ich fühle mich extrem wohl in der Stadt und ich finde, wir haben die besten Fans in der Liga. Ich freue mich, dass alles in trockenen Tüchern ist“, fügte er hinzu.