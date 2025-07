Trump: Israel hat Bedingungen für Waffenruhe zugestimmt

Vor einem Treffen mit israelischen und US-Vertretern in Washington hatte der US-Präsident angekündigt, den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu bei dessen USA-Besuch in der kommenden Woche zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen zu drängen. Er werde gegenüber Netanyahu eine "sehr strenge" Haltung einnehmen, sagte Trump. Nachdem Trump am vergangenen Freitag verkündet hatte, er gehe von der Vereinbarung eines Waffenstillstands in dieser Woche aus, sprach er am Dienstag von einem späteren Zeitpunkt.