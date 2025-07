Karoline Edtstadler zur Landeshauptfrau von Salzburg gewählt

Der Salzburger Landtag hat am Mittwoch die frühere Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zur neuen Salzburger Landeshauptfrau gewählt. Sie folgt damit auf ihren Parteikollegen Wilfried Haslauer, der seit 2013 Landeshauptmann war. Für Edtstadler stimmten nicht nur die Abgeordneten der ÖVP und ihres Koalitionspartners FPÖ, sondern auch die der größten Oppositionspartei im Land, der SPÖ. Die Mandatare von KPÖ Plus und Grünen verweigerten der neuen Landeshauptfrau die Zustimmung.

Davor war der scheidende Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ein letztes Mal an das Rednerpult im Landtag geschritten, um "nach 21 Jahren hiermit die Zurücklegung meiner Funktion als Landeshauptmann und Mitglied der Landesregierung" bekannt zu geben. Er hob noch einmal hervor, wie sich die Welt in den vergangenen 21 Jahren verändert hat, "und mittendrin steht unser schönes kleines Land Salzburg, das in den 21 Jahren wohlhabender geworden ist, sicherer, und viele Menschen haben eine neue Heimat gefunden, auch wenn sie nicht immer nur willkommen waren".