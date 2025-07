Regierung will mehr für psychische Gesundheit an Schulen tun

Die zusätzlichen Maßnahmen für psychische Gesundheit an Schulen, die von der Bundesregierung nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz angekündigt wurden, sollen am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden. Geplant sind laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ein Ausbau von Präventionsprogrammen, mehr Personal in Schulpsychologie und Schulsozialarbeit sowie verpflichtende "Exit-Gespräche", wenn bei Kindern oder Jugendlichen der Schulabbruch droht.