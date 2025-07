Real Madrid und Borussia Dortmund im Club-WM-Viertelfinale

Real Madrid und Borussia Dortmund haben den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Club-WM in den USA geschafft. Die ohne den verletzungsbedingt fehlenden ÖFB-Star David Alaba angetretenen "Königlichen" behielten am Dienstag im europäischen Achtelfinalduell mit Juventus Turin in Miami mit 1:0 (0:0) die Oberhand. Um weitere 13,125 Mio. Euro reicher ist auch Borussia Dortmund. Der BVB zitterte sich in Atlanta zu einem 2:1 (2:0) gegen CF Monterrey aus Mexiko.

Am Samstag treffen die beiden Aufsteiger im MetLife-Stadion von New Jersey im Viertelfinale aufeinander. Die Runde der letzten acht Teams ist nunmehr mit fünf europäischen (neben Real und Dortmund auch PSG, Bayern, Chelsea), einem asiatischen (Al Hilal) und zwei südamerikanischen Mannschaften (Fluminense, Palmeiras) komplett.

Ein Doppelpack von Serhou Guirassy (14., 24.) in der starken ersten Dortmunder Halbzeit reichte dem in der zweiten Hälfte umso stärker nachlassenden BVB zum Sieg. Zweimal bewies Karim Adeyemi ein gutes Auge für seinen Sturmpartner. German Berterame (48.) schoss das Anschlusstor für Monterrey, das bis zum Spielende immer wieder am BVB-Keeper Gregor Kobel scheiterte. Marcel Sabitzer kam im ersten Abendspiel der Dortmunder in der 55. Minute für den im Viertelfinale gelbgesperrten Jobe Bellingham ins Spiel.

In Miami brachte ein Treffer von Gonzalo Garcia (54.) die Entscheidung, der Erfolg von Real war verdient. Spaniens Vizemeister erlebte nur zu Beginn eine Schrecksekunde. Nach Idealzuspiel konnte Randal Kolo Muani auf Madrid-Tormann Thibaut Courtois zulaufen, sein Heber landete knapp über dem Tor (7.). Die Spanier erarbeiteten sich in der Folge mehr Ballbesitz, kamen zu ersten Chancen und erhöhten nach Wiederbeginn noch einmal den Druck.