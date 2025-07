57-Jähriger in Nesselwängle unter Traktor eingeklemmt und schwer verletzt

Nesselwängle – Am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr fuhr in Nesselwängle ein 57-jähriger Mann mit einem Traktor und Anhänger einen ansteigenden Gemeindeweg bergauf. Um etwas aus einer Garage zu holen, hielt er das Gespann an. Dieses rollte jedoch weiter zurück und als der Mann sich zwischen Zugfahrzeug und Anhänger begab, um die Handbremse fester anzuziehen, wurde er vom Traktor umgestoßen.