Fehlende Wertschätzung: Sechsfache Weltmeisterin kehrt dem ÖSV den Rücken

Innsbruck – „Eine Behinderung zu haben, ist nicht das Ende – es ist ein Abenteuer.“ Ein Satz, der auf dem Social-Media-Profil der Oberösterreicherin Carina Edlinger zu finden ist. Die sehbehinderte Bad Ischlerin ist eine Hausnummer in der Para-Langlauf-Szene: Die 26-Jährige sorgte erst heuer bei der Nordischen WM in Trondheim (NOR) für Furore. Sie verteidigte mit einer furiosen Leistung ihren Titel im Sprint der Sehbehinderten – ihre sechste WM-Goldene. 2022 hatte sich Edlinger bei den Paralympics in Peking ebenfalls Gold in dieser Disziplin gesichert. Nun will die zweifache „Behindertensportlerin des Jahres“ in Österreich ihrer Heimat sportlich den Rücken kehren.