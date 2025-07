Projekt „Pfandhilfe“ in Innsbruck wächst: Erster Pfandring installiert

Innsbruck – Das Pfandhilfe-Projekt der Stadt Innsbruck wächst: Nach den ersten beiden Pfandinseln an der Franz-Gschnitzer-Promenade wurde nun in der Grünfläche beim Marktplatz der erste Pfandring installiert. Der Ring ist direkt an einem öffentlichen Mülleimer angebracht und Teil des laufenden Pilotprojekts zur Förderung der Pfandrückgabe im öffentlichen Raum.