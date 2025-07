Weitere Mure ging im Gschnitztal ab, Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Gschnitz, Neustift im Stubaital – Es kam, wie es die Einsatzkräfte befürchtet hatten: Am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr ging wieder ein Gewitter über dem Gschnitztal nieder. Dabei löste sich eine weitere Mure. Dabei wurde die kurz zuvor provisorisch freigeräumte Gschnitzerstraße (L10) erneut verlegt, teilte das Land am Mittwoch mit. Die Einsatzkräfte konnten die betroffenen Straßenabschnitte bereits in den Nachtstunden räumen. „Die Behörden und Einsatzkräfte beobachten die Lage weiterhin genau“, hieß es weiter.