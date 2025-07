Straßenbauarbeiten auf der Lavanter Straße und der Pustertaler Höhenstraße

Die Grafenbachbrücke wird am 7. und 8. Juli für den Verkehr gesperrt. Totalsperre mit Umleitung auf der Höhenstraße am 10. und 11. Juli.

Lienz – In Osttirol stehen in der zweiten Juli-Woche gleich zwei bedeutende Straßenbauvorhaben an. Sowohl auf der Lavanter Straße (L 318) als auch auf der Pustertaler Höhenstraße (L 324) müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen.