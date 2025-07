Höchste Hitze-Warnstufe für Kärnten am Donnerstag, Warnung auch für Tirol

Nicht nur Tirol schwitzt derzeit in der hochsommerlichen Hitze. Für Teile Kärntens hat die Geosphere Austria am Donnerstag die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Die rote Warnung gelte sowohl für Klagenfurt und Villach, als auch für die Bezirke Klagenfurt-Land, Völkermarkt und Wolfsberg, hieß es in einer Aussendung. Teile Tirols sind am Donnerstag orange markiert.