Kulturgenuss am Land

Tirol feiert den Sommer mit Musikfestivals, Open-Air-Theater, Kultur am Berg und vielen weiteren Highlights.

Auch abseits von Innsbruck gibt es ein reichhaltiges Kulturprogramm. Der Sommer-Spielplan von Erl bis St. Anton kann sich sehen lassen. Das Theaterfestival Steudltenn in Uderns/Zillertal bietet bis 12.7. wieder ein facettenreiches Programm voller Schauspiel und Musik: Eigenproduktionen, internationale Gastspiele, Kindertheater, Konzerte und Kabarett stehen am Programm. Auch das benachbarte Festival „Stummer Schrei“ zeigt noch bis 2.8. ein sehenswertes Programm.

Gregor Bloéb (oben re.) und sein Team präsentieren in Telfs u. a. „Romeo & Julia — the greatest show on earth“. © Victor Klein

Die Tiroler Volksschauspiele (6.7.–16.8.) in Telfs beschreiten unter der Leitung von Gregor Bloéb traditionelle und moderne Wege des Volkstheaters. Aufgeführt wird wieder „Der zerbrochene Krug“ am Wallnöfer-Platz und als neues Hauptstück „Romeo & Julia – the greatest show on earth“ in der Kuppelarena. Ein besonderes Open-Air-Festival macht Lienz zum Anziehungspunkt. Das 34. Int. Straßentheaterfestival Olala (22.–26.7.) bringt Musikclowns, Kleinkünstler, Akrobaten und viele originelle und ausgefallene Gestalten in die Dolomitenstadt.

Staunen und Lachen beim 34. Internationalen Straßentheaterfestival Olala in Lienz. © Markus Mayr

Genauso gerne wie in der freien Natur sind die Menschen in Tirol übrigens auf der Bühne – und das lässt sich in den Sommermonaten wunderbar kombinieren. Die Schlossbergspiele Rattenberg präsentieren heuer von 27.6. bis 1.8. die von Markus Koschuh geschriebene Komödie „Vollmond – Ein Land jagt den Wolf“. Auf der atmosphärischen Geierwally-Freilichtbühne in Elbigenalp spielt der örtliche Theaterverein das Stück „Anton Falger – der Vater des Lechtals“ von 11.7. bis 23.8. Am 21.8. gastiert dort der bayerische Kabarettist Martin Frank mit seinem Erfolgsprogramm „Wahrscheinlich liegt’s an mir“, am 28.8. geben Ernst Hutter und seine Egerländer Musikanten ein Abschiedskonzert, Reinhold Messner lädt am 4.9. zu seinem Multivisionsvortrag „Leben am Limit“ und am 6.9. kommt Daniela de Santos, die Königin der Kristall-Panflöte.

Das von Julia Malischnig organisierte La Guitarra Festival bringt wieder int. Künstler nach Erl. © Fernando Tomaz

Gern besucht wird auch die überdachte Festungsarena auf der Burg Kufstein. Heuer gibt es Konzerte von Zucchero (2.7.), Esther Graf (4.7.) oder Pizzera & Jaus (29.8.). Von 24.7. bis 10.8. ist die Burg Schauplatz des Musicalsommers. Gezeigt wird Leonard Bernsteins Meisterwerk „West Side Story“ und am 15. & 16.8. gibt es „Carmen“, ein Tanzstück von Enrique Gasa Valga, nach Motiven der gleichnamigen Oper von Georges Bizet zu sehen. Von 12. bis 14. September lädt das Literaturfestival Sprachsalz erneut nach Kufstein. Weiter geht’s nach Erl, wo heuer – nach 6 Jahren Pause – wieder die Passionsspiele (28.6.–4.10.) aufgeführt werden. Bei den Tiroler Festspielen in Erl unter der Intendanz von Jonas Kaufmann können die Gäste das ganze Jahr über musikalische Hochkultur genießen. Darüber hinaus werden vom 14. bis 16.8. wieder die Saiten gezupft – beim 7. Internationalen Gitarrenfestival La Guitarra Erl.

Seit Jahren zählt der Stubaier Almklang zu den volksmusikalischen Höhepunkten in der Region. © TVB-Stubai-Tirol

Nächster Halt Kitzbühel: Von 2. bis 4.7. geben die Teilnehmer von Elina Garancas ZukunftsStimmen Konzerte bei freiem Eintritt im Stadtpark. Und beim 24. Sommertheater wird von 24.7. bis 15.8. die Komödie „Einszweiundzwanzig vor dem Ende“ im Konzertsaal der Landesmusikschule präsentiert. Westendorf wird auch im Sommer 2025 wieder zur Bühne für junge musikalische Ausnahmetalente aus den USA: Das renommierte Musikprogramm American Music Abroad (AMA) macht heuer bis zum 28.7. Halt im Brixental und begeistert mit hochkarätigen Konzerten.

Die Festungsarena Kufstein ist auch heuer wieder Schauplatz von Konzerten und Musical-Aufführungen. © Festung Kufstein