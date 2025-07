Das große Herumkugeln

Klingt vielversprechend. Theoretisch. Praktisch ist es schon herausfordernd, in die 50 Zentimeter schmale, 1,5 Meter lange Innenröhre der Bubble zu schlüpfen. In die Knie, nach vorne robben, die Arme vor sich recken, um sie in die Haltegurte zu fädeln, kurz innehalten, um klaustrophobe Bedenken zu verdrängen. Kurzum: Mit der Eleganz und Geschmeidigkeit eines Stahlträgers wühle ich mich in den Ball. Leises Schimpfen inklusive, als es erstaunlich viel Kraft bedarf, um von diesem 15-Kilo-Ganzkörperairbag umgeben aufzustehen, ohne dabei gleich umzukippen.