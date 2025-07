Mit Ferienbeginn: Ab 5. Juli fahren wieder die Lienzer Bäderbusse

Lienz – Mit dem Start des Sommerfahrplans des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) am Samstag, 5. Juli, können bis zum 31. August alle Inhaber von Saisonkarten der städtischen Badeanlagen, Besitzer einer Jahreskarte für das Dolomitenbad sowie Nutzer eines Lienzer Sportpasses kostenlos sämtliche Linien des Regiobus Lienz nutzen, um zu den städtischen Badeanlagen bzw. wieder nach Hause zu gelangen. Die jeweiligen Berechtigungskarten sind beim Einstieg dem Busfahrer vorzulegen.

Badegäste ohne die angeführten Karten können das für die Hinfahrt erworbene VVT-Einzelticket beim Eintritt in das Dolomitenbad bzw. zum Strandbad Tristacher See an der Kasse abstempeln lassen. Der Vorweis des markierten Tickets berechtigt den Badegast zur kostenlosen Rückfahrt.