„Wahnsinn“: Schlagerstar Wolfgang Petry liefert offizielle Hymne der DFB-Frauen

Die DFB-Frauen sind Fans der deutschen Schlager-Ikone. Der hat mit ihnen nun seinen Hit „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" neu aufgenommen.

Schlagerstar Wolfgang Petry bringt pünktlich zum ersten EM-Spiel der deutschen Fußballerinnen eine gemeinsame Single mit dem DFB-Team heraus. Am Freitag, wenn die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück in St. Gallen auf Polen trifft, erscheint die Neufassung von „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n“, teilte Petrys Management mit. Der mit den Spielerinnen im Trainingslager in Herzogenaurach eingesungene Kult-Hit werde zudem zur offiziellen Team-Hymne der DFB-Auswahl.

📽️ Video | Wolfgang Petry: Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n (1998)

„Engelsstimmen“

„Ich glaube, da kann sich jeder drauf freuen, was da für Engelsstimmen herausgekommen sind“, sagte Kapitänin Giulia Gwinn mit einem Lächeln nach der Ankunft des Teams in Zürich. Das Lied habe die Mannschaft, die in der Schweiz den Titel holen will, „irgendwie durch die letzten Monate getragen“.

Für Petry „einfach ein irrer Abend“

Petry hatte die Auswahl am 23. Juni musikalisch auf die EM eingestimmt. Für ihn sei der Besuch „ein großes Ereignis in meinem schon so langen Leben“ gewesen, ließ er über sein Management mitteilen. Dass auch Spielerinnen um die 20 bis 22 Jahre alle Petry-Hits laut mitgesungen hätten, begeisterte den 73-Jährigen offenbar sehr. Er habe tolle Gespräche mit den Fußballerinnen und dem Trainerteam gehabt, „einfach ein irrer Abend!“

Die EM-Partien in der Schweiz kann Petry mit einem „Wolle Petry“-Trikot (Rückennummer 12) schauen, das ihm die Spielerinnen als Dank für die gemeinsame Performance überreicht hatten. „Ich kann nicht viel, aber wenn ich die DFB-Damen mit dem bisschen, was ich kann, unterstützen kann, ist es mir eine große Freude“, sagte Petry über die neue Single.

Petry schaut jedes Spiel der DFB-Spielerinnen

Die Kölner Schlager-Ikone ist schon länger Fan des zweimaligen Welt-und achtmaligen Europameisters. Er schaue grundsätzlich jedes Spiel der deutschen Fußballerinnen, „sei es Qualifikationen, EM oder WM“.

Das DFB-Team hatte den Schlagersänger bereits im April nach dem 6:1 gegen Schottland eingeladen. „Die Mädels haben mir alle zusammen ein Einladungsvideo geschickt, das ist mir ans Herz gegangen und ich konnte da nicht nein sagen“, erklärte Petry, der öffentlich nur noch selten auftritt.