Anklage nach Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs

Der Mann war bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten und dürfte auch nicht in einschlägigen antisemitischen Kreisen verkehrt haben. Der Verfassungsschutz hatte ihn nicht am Radar. Der Mann bestreitet dem Vernehmen nach den nächtlichen Anschlag, bei dem ein Brandbeschleuniger eingesetzt wurde. Spuren am Tatort, ein DNA-Gutachten und die Ergebnisse einer Handy-Auswertung belasten ihn aber.