US-Rapper Sean „Diddy" Combs teilweise schuldig gesprochen

Im Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Sexualstraftaten haben die Geschworenen den früheren Rap-Superstar am Mittwoch in New York teilweise schuldig gesprochen. Das teilte die Jury dem Gericht übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge mit. Konkret erfolgte ein Schuldspruch in den Anklagepunkten zur Prostitution, in den schwerwiegendsten Punkten gab es aber Freisprüche. Combs hatte in dem Prozess häusliche Gewalttaten eingeräumt, die anderen Anklagepunkte aber zurückgewiesen.