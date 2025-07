USA stellen Hilfe für Bedürftige in aller Welt endgültig ein

Laut einer Studie in der Fachzeitschrift „Lancet“ könnten mehr als 14 Millionen Menschen wegen der Streichung der Hilfsgelder sterben.

Washington – Nach drastischen Kürzungen hat die US-Entwicklungshilfebehörde USAID ihre Arbeit am Dienstag offiziell eingestellt. „Neben dem Erschaffen eines globalen NGO-Komplexes auf Kosten der Steuerzahler hat USAID seit dem Ende des Kalten Krieges kaum etwas vorzuweisen“, erklärte US-Außenminister Marco Rubio zum Ende der Behörde.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hatte das Ende von USAID dagegen als „Farce und Tragödie“ kritisiert. Das Einstampfen von USAID werde „als kolossaler Fehler“ in die Geschichte eingehen, erklärte Obama in einer Abschiedsbotschaft an die Mitarbeiter der Entwicklungshilfebehörde.