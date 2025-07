Auffahrunfall zweier Sattelschlepper auf der A13 bei der Luegbrücke

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr kam es auf der Brennerautobahn (A13) im Baustellenbereich der Luegbrücke zu einem Auffahrunfall, an dem zwei Sattelkraftfahrzeuge mit Auflieger beteiligt waren.

Der 62-Jährige fuhr auf den Aufleger des vor ihm fahrende Sattelkraftfahrzeuges auf, durchbrach in der Folge mit dem Transportfahrzeug die Betonleitwand und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Das vom Tschechen gelenkte Unfallgefährt war noch fahrbereit und wurde zum nächsten Autobahnparkplatz in Gries am Brenner begleitet. Dadurch konnte die linke, innere Fahrspur in Richtung Norden für den Verkehr freigegeben werden.