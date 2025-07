Krebsrisiko steigt schon zu Beginn von Adipositas

Auch Adipositas ohne bereits aufgetretene Begleiterkrankungen steigert das Krebsrisiko der Betroffenen. Das haben deutsche Epidemiologen in einer Auswertung der Daten von mehr als 459.000 Personen aus der britischen UK Biobank bei einer Beobachtungszeit von 11,6 Jahren und 47.070 aufgetretenen Krebserkrankungen herausgefunden.

Michael Leitzmann vom Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin der Universität Regensburg und seine Co-Autoren haben ihre wissenschaftliche Arbeit in "eClinical Medicine" (DOI: 10.1016/j.eclinm.2025.103247) veröffentlicht. Der Ausgangspunkt: Dass Adipositas mit Begleiterkrankungen wie Insulinresistenz als Vorstufe zu Typ-2-Diabetes oder nicht-alkoholischer Fettleber über einen längeren Zeitraum hinweg offenbar die Entstehung von bösartigen Erkrankungen erhöht, ist seit langem bekannt. Ob aber Adipositas ohne Komplikationen schon dazu ausreicht, war bisher weniger gut geklärt.

Darüber hinaus hat ein Expertenkomitee der britischen Medizinfachzeitschrift "The Lancet" vorgeschlagen, Adipositas nach zwei Kategorien einzuteilen: übermäßige Fettleibigkeit ohne oder mit daraus folgenden Organfunktionsstörungen. "Wir wendeten bei 459.342 Teilnehmern der britischen Biobank (rund 307.000 Personen ohne Adipositas, mehr als 150.000 mit Adipositas; Anm.) die zwischen 2006 und 2010 aufgenommen wurden, die Definitionen der 'Lancet Diabetes and Endocrinology Commission' für präklinische (übermäßige Fettleibigkeit ohne Komplikationen) und klinische Fettleibigkeit (mit Organfunktionsstörung) an, um eine Verbindung mit 28 Krebsarten zu bewerten", schrieben die Wissenschafter. Die Beobachtungszeit betrug 11,6 Jahre.